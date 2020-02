Fußball : ASV Mettmann richtet sich auf rustikale Gangart ein

Die Mettmanner Fußballer treten beim SSV Germania Wuppertal an. Der Bezirksliga-Aufsteiger ist für eine körperbetonte Spielweise bekannt, doch die Mannschaft von Daniele Varveri ist gut vorbereitet.

Omairat kannte Varveri vor dessen Verpflichtung beim ASV kaum, erinnert sich aber gut an die ersten losen Kontakte in der Vergangenheit. „Damals zu gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten spielte Daniele als Stürmer für den TVD Velbert und ich agierte beim SCB Neandertal in der Defensivabteilung. Es ergab sich, dass wir direkte Gegenspieler waren. Der SCB siegte und ich gewann das Duell gegen Daniele. Daran habe ich ihn zuletzt mehrfach erinnert und wenn wir darüber sprechen, blüht bei uns der Flachs“, deutet Omairat die gute Stimmung unter den Übungsleitern an, zu denen als Torwarttrainer neuerdings auch Klaus Meyer gehört.