Der Landesliga-Aufsteiger hofft auf die nächsten drei Punkte ASV Mettmann prüft den ambitionierten SC Velbert

SC Velbert – ASV Mettmann. Daniele Varveri brachte es direkt nach dem Sieg gegen TuRU Düsseldorf auf den Punkt. „Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir im Derby beim SC Velbert punktemäßig nachlegen und so den Kontakt zum Tabellenmittelfeld halten.“ Die Zielrichtung ist zwar richtig, doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Immerhin ist der SC Velbert ambitioniert und wird trotz eines personellen Umbruchs in dieser Saison alles versuchen, um die Rückkehr in die Oberliga zu schaffen.