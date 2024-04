Mettmanner Klub richtet toll besetzten U 11-Cup aus Profi-Nachwuchskicker kommen zum ASV-Turnier

Die Fußball-Abteilung des ASV Mettmann betritt Neuland. Eine Jugendmannschaft gibt es bislang noch nicht im Klub, doch das soll sich nach dem Willen von Taner Kacemer in den nächsten Monaten ändern. „Wir sind dabei, eine Jugendabteilung aufzubauen und wollen in der nächsten Zeit sechs Mannschaften zusammenstellen: zwei Bambini-, zwei F- und zwei E‑Jugend-Teams. Derzeit läuft schon das Sichtungstraining. Carlos Penan und Björn Kluft, beides Spieler aus dem Landesliga-Team, helfen dabei als Trainer aus. Wir sehen sehr viel Potenzial in Mettmann und glauben, dass viele Kinder kommen, denn wir haben eine super Sportanlage mit zwei Kunstrasenpätzen und einem Naturrasenplatz“, berichtet der neue Jugendleiter des ASV voller Begeisterung.