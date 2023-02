Fußball-Bezirksliga Pokal-Generalprobe des ASV Mettmann gelingt

SC Ayyildiz Remscheid – ASV Mettmann 0:3 (0:1). In Remscheid setzten die ASV-Fußballer auch nach der langen Winterpause ihre Erfolgsserie souverän fort und festigten mit dem klaren Sieg die Tabellenführung in der Bezirksliga-Gruppe 2. „Gegenüber den Spielen in der Vorbereitung konnten wir uns deutlich steigern und haben über weite Strecken die Partie dominiert. Für uns war es sehr wichtig diese Begegnung zu gewinnen, um den derzeitigen Leistungsstand unserer Spieler einschätzen zu können. Mit der guten Vorstellung haben die Jungs unterstrichen, dass mit ihnen auch in diesem Jahr wieder zu rechnen ist“, zog Sportlicher Leiter Imad Omairat ein rundum zufriedenstellendes Fazit.