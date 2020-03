Fußball : ASV Mettmann plant Sieg und Verlängerung mit Trainer Varveri

SC Radevormwald – ASV Mettmann. Nachdem die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer zwei Wochen hintereinander spielfrei hatten, sind sie froh, dass sie ab Sonntag (15 Uhr) wieder in den normalen Rhythmus kommen.

Ähnlich sieht es Orhan Hazer, der aber etwas optimistischer an die Sache herangeht. „Selbstverständlich werden wir die Gastgeber nicht unterschätzen, ich glaube aber, dass wir in Rade einen Dreier holen können. Wir gehen als Favorit in die Begegnung – und wir wollen dieser Favoritenrolle gerecht werden“, betont der Sportliche Leiter des ASV. Für ihn hat derzeit besonders eine Personalie Priorität. „Ich werde mich in Kürze mit Daniele Varveri zusammensetzen, um über eine zukünftige Zusammenarbeit zu sprechen. Wir sind als Vorstand sehr daran interessiert, dass Daniele auch in der kommenden Saison bei uns als Trainer tätig ist. Er macht bei uns einen prima Job“, hält Hazer große Stücke auf den Trainer der Ersten. „Wenn unser Coach verlängern sollte, werden wir danach mit der Kaderplanung für die nächste Spielzeit beginnen“, fasst Hazer die weitere Vorgehensweise zusammen.