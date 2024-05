Die Abschiedstour hat bald ein Ende ASV hat noch drei Heimspiele in der Fußball-Landesliga

ASV Mettmann – Cronenberger SC. Für die ASV-Fußballer beginnt die finale Abschiedstour in der Landesliga-Gruppe 1. Dabei präsentieren sich die Mettmanner an den letzten drei Spieltagen noch drei Mal auf ihrer eigenen Anlage. Grund genug, noch einmal Heimstärke zu demonstrieren, um einen versöhnlichen Abschluss einer letztlich missratenen Aufsteigersaison hinzubekommen. Dabei steht die Mannschaft von Sebastian Pichura vor drei Aufgaben, die allesamt lösbar sind. Den Anfang macht am Sonntag (15 Uhr, Auf dem Pfennig) die Partie gegen den Tabellenelften Cronenberger SC. Auf dem Papier sind die Wuppertaler Favorit, zumal sie zuletzt drei Siege in Folge einfuhren. Auf der anderen Seite gewann das Pichura-Team zwei der letzten drei Heimspiele – und die Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Kapellen-Erft überraschte nicht.