Kein Unterschied zwischen Platz zwei und 19 ASV Mettmann bietet Kapellen über weite Strecken Paroli

ASV Mettmann – SC Kapellen-Erft 0:2 (0:1). An der Niederlage gegen den Landesliga-Zweiten gab es letztlich für die ASV-Fußballer nichts zu rütteln, doch Imad Omairat sah den Favoriten in der Begegnung keineswegs übermächtig agieren. „Vielleicht war es auch dem warmen Wetter geschuldet, aber es war eine Partie auf schwachem Niveau“, stellte der Sportliche Leiter der Mettmanner fest. Omairat übernahm diesmal die Verantwortung an der Seitenlinie, da Chefcoach Sebastian Pichura im schon länger geplanten Kurzurlaub weilte und Torwart-Trainer Martin Schoberth als sein Vertreter diesmal zwischen den Pfosten stand. Wirklich viel bekam der 40-Jährige dabei allerdings nicht zu tun.