Fußball-Landesliga ASV Mettmann muss jetzt eine Erfolgsserie starten

ASV Mettmann – SC Velbert. Für die ASV-Fußballer beginnt jetzt allmählich die Phase, in der der Landesliga-Neuling fast nur noch Endspiele zu bestreiten hat. Neun Punkte Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz sind eine große Bürde und verlangen in den nächsten Begegnungen von den Mettmannern eine Erfolgsserie. „Wir sind uns der prekären Lage bewusst und werden alles daransetzen, dass wir gegen den SC Velbert eine Wende einleiten und endlich die guten Leistungen in den vergangenen Spielen bestätigen und auch durch entsprechende Punkte unterstreichen“, sagt Imad Omairat. „Ich bin es leid, von den Verantwortlichen unserer Gegner stets zu hören, dass unsere Mannschaft über einige Qualität verfügt und wir eigentlich nicht am unteren Ende der Tabelle stehen dürfen. Für dieses Lob können wir uns nichts kaufen. Das Einzige, was uns vor dem Abstieg rettet, sind Punkte und sonst gar nichts“, hat der Sportliche Leiter des ASV die Faxen dicke.