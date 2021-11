Fußball : ASV Mettmann macht gegen Marathon Remscheid das halbe Dutzend voll

Die Mannschaft von Daniele Varveri zeigt sich im Heimspiel wieder von ihrer besseren Seite und setzt damit das Wechselbad der Gefühle fort.

ASV Mettmann – VfB Marathon Remscheid 6:0 (4:0). Die Leistungsschwankungen beim ASV Mettmann halten weiter an – diesmal im positiven Sinne. Gegen die vor dem Anpfiff in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem ASV liegenden Remscheider gaben die Gastgeber Gas und erteilten dem VfB eine regelrechte Abfuhr. „Wir waren Marathon in allen Belangen überlegen und hätten den Chancen nach höher gewinnen können“, fasste Daniele Varveri die Begegnung zusammen. „Sicherlich haben sich meine Spieler durch diesen Sieg für die klare Niederlage in der Vorwoche rehabilitiert und trotzdem bin ich nicht ganz glücklich“, sagte der ASV-Trainer. „Nicht nur ich habe heute darüber nachgedacht, was wir im bisherigen Saisonverlauf unnötig an Punkten verschenkt haben und was wäre wenn . . . Aber ist es ist müßig – wir sollten nach vorne schauen“, brachte es der ehrgeizige Coach auf den Punkt.