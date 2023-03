Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann kehrt zurück in den Bezirksliga-Alltag

ASV Mettmann – SSV Germania Wuppertal. Nach dem Höhepunkt im Niederrheinpokal geht es für die ASV-Fußballer am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) wieder in die Niederungen der Bezirksliga. Für die Mettmanner ist die Begegnung eine Gratwanderung, denn die glatte 0:6-Abfuhr im Pokal-Achtelfinale beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen war vor allem in der Höhe nicht eingeplant. Nun gilt es also, die Sinne wieder für den Aufstiegskampf zu schärfen, und da kommt mit der Germania ein unbequemer Gegner nach Mettmann. Zwar gewann der ASV das Hinspiel mit 4:2, doch Daniele Varveri warnt, den Kontrahenten zu unterschätzen. Denn zum Meisterschaftsstart ließen die Wuppertal mit einem 3:1-Erfolg über den bisherigen Tabellendritten Bergisch Born aufhorchen. Nach vier Niederlagen zuvor wusste der SSV erstmals wieder zu überzeugen. Dazu feierte die Mannschaft von Peter Radojewski im Januar noch einen 9:0-Sieg im Kreispokal-Viertelfinale über die Sporfreunde Siepen – jener Mannschaft also, der die Mettmanner bereits in der ersten Runde mit 1:2 nach Verlängerung unterlagen.