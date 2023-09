In der Fußball-Landesliga ist die Luft dünner ASV Mettmann kassiert die nächste Niederlage

Der Mettmanner Aufsteiger verliert in der Fußball-Landesliga allmählich an Boden. Vom Ex-Oberligisten FSV Duisburg wechselt jetzt Toni Markovic in die Kreisstadt.

04.09.2023, 05:15 Uhr

ASV-Torhüger Yannick Ruhs hielt in dieser Szene den Ball fest in den Händen, hatte aber letztlich zweimal das Nachsehen. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller

ASV Mettmann – DV Solingen 1:2 (1:0). Es war eine Landesliga-Partie in der spielerisch einiges offen blieb, die jedoch von der Spannung lebte. Für die Mettmanner wird es nach der Niederlage langsam eng, allerdings sollte im ASV-Lager nach gerade einmal sechs Spieltagen noch keine Nervosität aufkommen, zumal ASV-Trainer Daniele Varveri nur einen arg dezimierten Kader zur Verfügung hatte. Bereits am Sonntag meldeten die Mettmanner mit Toni Markovic einen weiteren Neuzugang, der zuletzt mit dem Oberligisten FSV Duisburg in die Landesliga abstieg. Nach seiner Einwechslung zeigte der junge Stürmer (22) gute Ansätze.