Nach 20 Minuten bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen ASV Mettmann kassiert 0:5-Abfuhr in Unterrath

SG Unterrath – ASV Mettmann 5:0 (2:0). Nur 20 Minuten lang boten die ASV-Fußballer in Unterrath eine gute Leistung. In jener Phase sah Trainer Sebastian Pichura auch die Chance von Johannes Erkens, der einen Kopfball aus drei Metern und spitzem Winkel am Tor vorbei setzte. Mit der Unterrather 1:0-Führung (19.) nahm das Verhängnis jedoch seinen Anfang. „Ein blödes Gegentor – wir haben am Sechszehner keinen Zugriff bekommen“, befand ASV-Coach Pichura kurz und bündig und stellte dann fest: „Gefühlt gingen alle Köpfe runter und alles ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen.“