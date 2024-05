Gute Teamleistung ebnet den Weg ASV Mettmann holt zum Abschluss noch einen Heimsieg

ASV Mettmann – SC Düsseldorf-West 2:1 (1:0). Die Mettmanner hatten sich im Vorfeld fest vorgenommen, das einjährige Gastspiel in der Landesliga mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Und es blieb tatsächlich kein Lippenbekenntnis. Mit 2:1 (1:0) gewann der ASV gegen den Mitabsteiger aus Oberkassel und wird im Abschlusstableau mit 25 Punkten auf dem 19. (vorletzten) Rang geführt. Selbst wenn die gesamte Saison alles andere als zufriedenstellend verlief konnte das Team von Sebastian Pichura die Fans am Mittwochabend nach zuvor fünf Niederlagen hintereinander mit dem siebten Saison-Dreier doch wieder einigermaßen versöhnlich stimmen. Versöhnlich war nach manchen Rückschlägen in den vergangenen Monaten deshalb auch die Atmosphäre beim gemeinsamen abendlichen Abschluss-Abendessen im Klubrestaurant.