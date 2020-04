Fußball : ASV Mettmann holt FCW-Keeper Demirhat

METTMANN Trotz der Zwangspause im Spielbetrieb dreht sich bei den ASV-Verantwortlichen in diesen Tagen alles um den Fußball. Der Bezirksligist sucht intensiv nach Verstärkung für die nächste Saison und hat in Torwart Semih Demirhat vom Spitzenreiter 1. FC Wülfrath schon eine gefunden.

Aufgrund der Corona-Krise ruht bei den Amateurfußballern zwar der Trainings- und Spielbetrieb, doch hindert das die Vereine nicht daran, in die Kaderplanung für die kommende Saison einzusteigen. So sind auch beim Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Orhan Hazer kräftig dabei, sich nach Verstärkungen umzusehen.

Hazer meldet dann auch den ersten interessanten Neuzugang. „Wir haben von Torwart Semih Demirhat die feste Zusage, dass er in der kommenden Spielzeit für den ASV spielen wird. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Transfer tätigen konnten“, erklärt der Sportliche Leiter. Er hat federführend die Verhandlungen mit dem derzeitigen Keeper des Bezirksliga-Spitzenreiters 1. FC Wülfrath geführt. Für Semih Demirhat ist es bereits das zweite Engagement beim Mettmanner Bezirksligisten. Von 2014 bis 2016 gehörte er bereits zum Kader des ASV und stieg unter Trainer Michael Kirschner mit dem Team in die Landesliga auf. Vor seinen Wechsel zum 1. FC Wülfrath war Demirhat beim TVD Velbert tätig, mit dem er in die Landesliga aufstieg, und gehörte danach dem Kader des Oberligisten SSVg Velbert an.