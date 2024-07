Mehmet Boztepe hat seit zwei Jahren Kontakt zum Klub ASV Mettmann holt erfahrenen Ex-Profi

Der ASV Mettmann und seine Fans freuen sich auf Mehmet Boztepe. Der 36-jährige Vollblut-Fußballer verpasste Anfang Juni mit Viktoria Goch bei einer persönlichen Bilanz von 13 Toren (21 Assists) in 23 Begegnungen nur knapp hinter dem GSV Moers den Aufstieg in die Landesliga. Die Liga also, die der ASV nahezu zeitgleich verlassen musste und dorthin am liebsten gleich wieder zurückkehren würde.