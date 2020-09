Fußball : ASV Mettmann holt den vierten Sieg in Folge

Die Mettmanner Fußballer trumpfen auch im dritten Heimspiel hintereinander auf. Allerdings macht die SSVg Velbert II den Platzherren das Leben schwer.

Die Mettmanner nahmen von Beginn das Heft in die Hand. Trotz der deutlichen Ballbesitzanteile kamen die Gastgeber aber zunächst nicht in den gegnerischen Strafraum. Die erste klare Chance bedeutete aber die 1:0-Führung des ASV, als der überzeugend aufgetretene Hristijjan Karanfilovski von der linken Außenbahn präzise flankte und der erneut überragende Shogo Tabata mit einem Kopfball erfolgreich war.

Die SSVg steckte den Führungstreffer der Gastgeber recht schnell weg und hatte für knapp eine Viertelstunde ihre stärksten Szenen in der Begegnung. Sie kam mehrfach in die Nähe des ASV-Gehäuses, agierte im Abschluss aber recht harmlos, so dass Torhüter Semih Demirhat nicht ernsthaft geprüft wurde. Hinzu kam, dass diesmal der Mettmanner Abwehrverbund deutlich kompakter stand als in der Verwoche.