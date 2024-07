Auch SpVg. Hilden 05/06 und SC Rhenania Hochdahl testen ASV Mettmann gewinnt Turnier der TG Hilgen

„Der an beiden Tagen zur Verfügung stehende große Kader hat sich gut bewegt. Zwischenzeitlich konnten wir noch Trainingseinheiten einstreuen. Außerdem hat sich keiner verletzt. Abgesehen vom Spiel gegen Witzhelden hätten wir im Abschluss wesentlich konzentrierter sein müssen. Immerhin waren wir in allen drei Begegnungen absolut dominant, ließen die Gegner kaum ins Spiel kommen“, fasste Pichura seine Eindrücke zusammen, dessen Team mit einer Siegprämie, „im mittleren dreistelligen Betrag“ die Heimreise antrat. Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr sind die Mettmanner zum nächsten Test beim VfB Marathon Remscheid zu Gast.