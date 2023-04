Fußball-Landesliga ASV Mettmann gewinnt trotz doppelter Unterzahl

ASV Mettmann – SV Solingen 08/10 3:2 (0:1). Was für ein irres Spiel zwischen dem Aufstiegskandidaten ASV und dem Vierten aus der Klingenstadt. Vorteil für die Gastgeber: Die treuen Mettmanner Fans standen in den letzten 20 Minuten wie ein „zwölfter Mann“ hinter ihrer Mannschaft, die wiederum aufopferungsvoll um die drei Punkte kämpfte und bewies, was mit Einstellung und Behauptungswille im Fußball alles möglich ist. Dabei lief es lange Zeit nicht nach den Vorstellungen des designierten Aufsteigers.