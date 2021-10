Fußball, Bezirksliga : Winterfeld überragt beim ASV

Steven Winterfeld (re.) war der überragende Mann des ASV. Foto: Achim Blazy (abz)

Radevormwald Der Mettmanner Steven Winterfeld erzielt zwei Tore selbst und bereitet zwei weitere vor – so gewinnt sein Team in der Fußball-Bezirksliga in Radevormwald problemlos 4:0.