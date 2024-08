Der Landesliga-Absteiger will mit einem Heimsieg starten Gesunde Konkurrenz belebt den Kader des ASV Mettmann

Dass die Kontrahenten in der abgelaufenen Spielzeit noch zwei Klassen trennte spielt aktuell keine Rolle. „Einerseits haben wir Respekt vor dem Aufsteiger. Da sind Spieler im Kader, die können richtig gut kicken. Hinzu kommt, dass man bei einer 2. Mannschaft gerade zu Saisonbeginn nicht so recht weiß, welche Besetzung aufläuft. Da sind dann hochmotivierte Jungs dabei, die sich Chancen ausrechnen, noch in die Erste aufzurücken. Und das will bei der SSVg schon etwas heißen, die nach dem Abstieg bestimmt wieder zurück in die Regionalliga will“, geht Acar Sar in einer ersten Analyse auf den Gegner ein.