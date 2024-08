Kantersieg beim schwachen TuSpo Richrath Generalprobe ist für den ASV Mettmann keine echte Hürde

TuSpo Richrath – ASV Mettmann 1:8 (0:4). Mit dem letzten Spiel am Ende einer fünf-, sechswöchigen Vorbereitung ist das so eine Sache. In Fußballerkreisen ist oft von einer Generalprobe die Rede, um die Bedeutung der Partie wenige Tage vor dem Start in die Punkterunde zu unterstreichen. Das ist in den meisten Fällen ja auch zutreffend. Nur, wenn das eigene Team, wie beim VfB 03 Hilden II, erheblich ersatzgeschwächt antritt oder die gegnerische Mannschaft über die Rolle eines besseren Trainingspartners nicht hinauskommt, dann wird die Aussagekraft einer solchen Begegnung in Frage gestellt.