Fußball-Bezirksliga ASV geht als Spitzenreiter ins neue Jahr

ASV Mettmann – TSV Solingen 5:3 (3:2). In einer torreichen Bezirksliga-Begegnung besiegte der ASV Mettmann verdient den Verfolger und geht damit als Spitzenreiter in das neue Jahr. „Der TSV Solingen war der erwartet starke Gegner, den wir aber aufgrund einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Vorstellung schlugen“, war Daniel Varveri mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Der ASV-Coach schob direkt ein Lob hinterher: „Aufgrund der vielen personellen Probleme in den letzten Wochen und den damit verbundenen ständigen Umstellungen war es nicht immer einfach für mein Team, sich auf die jeweiligen Bedingungen schnell einzustellen. Ich muss meinen Jungs ein Riesenkompliment machen, dass sie das alles so toll weggesteckt haben und nun als Tabellenführer das Jahr 2022 beenden.“