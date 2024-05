Personelle Lage verbessert sich ASV Mettmann steht in Unterrath vor unangenehmer Aufgabe

Der Sportliche Leiter Imad Imairat gibt die Verantwortung an der Seitenlinie am Sonntag wieder an ASV-Chefcoach Sebastian Pichura ab.

04.05.2024 , 05:15 Uhr

ASV-Manager Imad Omairat. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker