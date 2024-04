Fußball-Landesliga ASV Mettmann erwartet starken FC Remscheid

Trainer Sebastian Pichura freut sich in der Heimpartie am Freitagabend auf seinen alten Klub, will aber möglichst lange Paroli bieten.

18.04.2024 , 22:59 Uhr

Kapitän Justus Erkens fehlt verletzt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker