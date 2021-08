Fußball : ASV Mettmann erwartet in Remscheid ein Duell auf Augenhöhe

Die Mannschaft von Daniele Varveri will jetzt die guten Leistungen in den Testbegegnungen auch unter Bezirksliga-Bedingungen liefern.

SC Ayyildiz Remscheid – ASV Mettmann. Mit etwas gemischten Gefühlen treten die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer die Reise nach Remscheid an. „Wir haben zwar eine tolle Vorbereitung mit erfreulichen Ergebnissen hinter uns, doch weiß ich genau, dass zwischen den Testspielen und den Begegnungen in denen es um Punkte geht, schon ein wichtiger Unterschied besteht“, sagt Daniele Varveri. „Für mich gehört Ayyildiz zum engeren Favoritenkreis in der Bezirksliga-Gruppe 3. Das ist eine Mannschaft, deren Kern schon über einem längeren Zeitraum zusammen spielt und daher sind die Lauf- und Passwege genau bekannt. Zudem haben sich die Remscheider gut verstärkt. Da haben wir direkt zum Saisonstart eine nicht leicht zu überwindende Hürde vor uns“ erklärt der ASV-Trainer.

Auch Imat Omairat zeigt einigen Respekt vor den Remscheidern. „Ayyildiz hat schon in der vergangenen coronabedingt vorzeitig abgebrochenen Saison eine gute Rolle gespielt. Bei unserem knappen 2:1-Heimerfolg gegen Remscheid haben wir uns recht schwer getan. Auch in der Spielzeit davor hatten wir einige Probleme mit diesem Team“, sagt er.

Fußball : ASV Mettmann will an der Spitze mitmischen

Sowohl der Sportliche Leiter als auch Coach Varveri erwarten ein Duell auf Augenhöhe. „Direkt am ersten Spieltag kommt es zu einer Begegnung zweier Spitzenmannschaften – und das nach fast neunmonatiger Spielpause“, sagt Varveri. Beide ASV-Verantwortlichen gehen zwar mit Respekt in die Begegnung, besitzen aber auch genügend Selbstvertrauen, um deutlich zu machen, dass sie einen Sieg anstreben.

„Die Testspiele haben gezeigt, dass wir einen großen ausgeglichenen Kader besitzen, der sowohl spielerisch als auch kämpferisch über ein gutes Niveau verfügt. Wir brauchen uns hinter keiner Mannschaft in der Bezirksliga zu verstecken. Im Gegenteil – so wie wir besonderen Respekt vor einigen Gegnern haben, werden die Mannschaften auch vor dem ASV Respekt zeigen, denn unsere gute Platzierung in der Vorsaison und die überzeugenden Vorstellungen in den letzten Testspielen haben sich sicherlich in der Region herumgesprochen“, erklären Vaveri und Omeirat.