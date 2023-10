Fußball, Landesliga ASV muss die Punkte gegen Amern am Freitag vergolden

ASV Mettmann - Victoria Mennrath Nach dem klaren 4:0-Erfolg des ASV im Kellerduell beim VSF Amern sprach Mettmanns Coach Daniele Varveri in der ersten Euphorie von einem Befreiungsschlag und sah seine Landesliga-Fußballer auf dem richtigen Weg. Imad Omairat blieb mit einigen Tagen Abstand bei seiner Bewertung der Begegnung am vergangenen Sonntag etwas zurückhaltender. „Sicherlich war dieser Dreier für uns enorm wichtig, doch bringt uns dieser Auswärtserfolg nur wirklich etwas, wenn wir die ebenfalls als Vorletzter im Abstiegsstrudel steckenden Mennrather an diesem Wochenende schlagen“, betont der Sportliche Leiter.