Fußball, Bezirksliga ASV Mettmann ist im Oster-Stress

Hinsichtlich der personellen Situation in der Begegnung gegen Bergisch Born kann er Entwarnung geben. „Viele der erkranken Spieler sind im Laufe dieser Woche wieder nach und nach ins Training zurückgekehrt. Auch bei unseren verletzten Akteuren sieht es langsam besser aus, sodass ich voraussichtlich am Sonntagnachmittag einen guten Kader zur Verfügung habe.“ Varveri macht deutlich, dass er auf einen Sieg gegen Bergisch Born hofft. „Wir müssen in den nächsten Spielen unsere Hausaufgaben ordentlich erledigen, dann kann uns so schnell keiner von der Tabellenspitze verdrängen“, gibt sich der ASV-Coach selbstbewusst.