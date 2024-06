Mit frischen Kräften in die neue Saison Beim ASV Mettmann dreht sich das Spielerkarussell

Wie das oft so ist im Fußball. Ein Abstieg in die nächsttiefere Liga hat nicht nur sportliche, sondern auch personelle, manches Mal auch finanzielle Konsequenzen. Das betrifft in Teilen auch den ASV Mettmann, der die Saison 2023/24 als Neunzehnter des Tableaus in der Landesliga, Gruppe 1, beendete. Die Bilanz in der höheren Klasse liest sich ernüchternd: Sieben Siegen stehen vier Remis, aber 27 Niederlagen gegenüber. Das haben sich die Verantwortlichen des klassenhöchsten Fußballklubs in der Kreisstadt vor Jahresfrist natürlich anderes vorgestellt.