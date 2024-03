Fußball-Landesliga ASV Mettmann bleibt in der Negativspirale hängen

DV Solingen – ASV Mettmann 2:0 (0:0). Nach der Niederlage in Solingen dürfte auch dem letzten treuen Anhänger des ASV Mettmann recht klar sein, dass die Mettmanner nach dem Landesliga-Aufstieg in der vergangenen Saison direkt wieder den Weg in Richtung Bezirksliga antreten können. Es müsste schon ein Fußball-Wunder eintreten, wenn bei zwölf Punkten Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz der Klassenerhalt noch geschafft wird. „Das ist alles sehr enttäuschend, doch wir müssen uns wohl diesen Realitäten stellen“, sagte Daniele Varveri, der aber in der vergangenen Woche klar machte, dass der ASV alles tun wird, dem Abstieg zu entgehen, solange dies rechnerisch möglich ist. Diese eher theoretische Chance besteht weiterhin.