Fußball-Landesliga ASV Mettmann blamiert sich im Pokal beim B-Kreisligisten

TuRU Düsseldorf – ASV Mettmann. Beim ASV Mettmann geht es derzeit Schlag auf Schlag. Zunächst gab es für den Landesligisten am vergangenen Sonntag ein 0:0-Remis gegen den 1. FC Viersen, danach schied das Team von Daniele Varveri am Mittwochabend im Viertelfinale des Kreispokals beim Kreisliga-B Spitzenreiter Azzura Velbert aus und am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr, Stadion Feuerbachstraße) steht das wichtige Ligaspiel bei TuRU Düsseldorf an.