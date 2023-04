Fußball-Landesliga ASV Mettmann beweist Nervenstärke

ASV Mettmann – SSV Bergisch-Born 1:0 (0:0). Es war ein typisches Zu-Null-Spiel. Die frierenden Zuschauer warteten auf den Abpfiff und freuten sich schon darauf, etwas Wärmendes trinken zu können, als in der 88. Minute nach einer Hereingabe in den Strafraum Torjäger Carlos Penan an den Ball kam und das Leder mit seinem 21. Saisontreffer humorlos aus neun Metern zum 1:0-Endstand im Bergisch Borner Kasten unterbrachte. Statt zu frieren, bewegten die Fans ihre Körper und jubelten lautstark, denn diese drei Punkte können bei der Entscheidung um Meisterschaft und Aufstieg noch ganz wichtig sein.