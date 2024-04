Fußball-Landesliga ASV Mettmann besiegt überraschend VSF Amern

ASV Mettmann – VSF Amern 3:1 (0:0). „Wir wollen uns in den letzten Saisonspielen gut verkaufen“, kündigte Sebastian Pichura nach der 0:4-Abfuhr am Sonntag in Holzheim an. Am Mittwoch nun ließen die Mettmanner Fußballer den Worten des ASV-Trainers Taten folgen und wiederholten den Hinspielerfolg über den VSF Amern. Für Pichura kam das nicht überraschend. „Wir haben ähnlich gut wie gegen Dilkrath und Hilden gespielt, uns diesmal aber mit Toren belohnt“, erklärte der Chefcoach und betonte: „Die Mannschaft hat den Matchplan von A bis Z durchgezogen, körperlich und mental dagegen gehalten.“