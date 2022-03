Fußball, Bezirksliga : ASV beweist großen Torhunger

Mettmann Der Mettmanner Fußball-Bezirksligist besiegt den SC Sonnborn unerwartet deutlich mit 8:0. Mann des Tages ist Zugang Uras Acici, der fünf Treffer erzielt. Der ASV hatte sich etwas von dem 19-Jährigen versprochen, ist dann aber doch überrascht.

Der ASV kombinierte aus der Defensive heraus sicher, setzte mit präzisen Pässen die flotten Stürmer ein und blieb bei der Chancenverwertung souverän. So auch beim 5:0 durch Acici (65.). Thomas Cyrys ließ dann dem Torwart bei seinem verwandelten Foulelfmeter keine Chance zum Eingreifen. Damit war der Torhunger des ASV und insbesondere von Acici noch nicht gestillt, der in Vorwoche beim 4:0-Sieg bei Germania Wuppertal zweimal erfolgreich gewesen war, erzielte in der Schlussphase noch zwei Treffer zum 8:0, wobei der letzte sehr schön von Orhan Hazer vorbereitet wurde. Aufmerksamer Beobachter des klaren ASV-Erfolges war Ex-Nationalspieler David Odonkor. „Ich kenne ihn recht gut. Er wohnt hier in der Nähe, und ich will nicht ausschließen, dass er in Zukunft in welcher Funktion auch immer, für den ASV tätig sein wird“, sagte Omairat.