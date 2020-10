Fußball, Bezirksliga : ASV Mettmann bleibt Spitzenreiter

Mettmann Der Tabellenführer der Bezirksliga, der ASV Mettmann, behält die Oberhand im Spiel gegen seinen direkten Verfolger Frintrop und dreht in einer packenden zweiten Hälfte den Spielstand noch zum umjubelten Sieg.

ASV Mettmann – DJK Adler Union Frintrop 3:2 (1:2). Es waren in der Nachspielzeit schon einige Minuten verstrichen und die rund 200 Mettmanner Fans forderten den Abpfiff, doch der Unparteiische Florian von Ameln ließ sich davon nicht beeindrucken. In der hektischen Schlussphase, auch hineingetragen von den mitfiebernden Zuschauern, ging es hin und her, die ASV-Abwehr musste beim Stand von 3:2 Schwerstarbeit leisten, um den Ausgleich zu verhindern. Nur gelegentliche Befreiungsschläge verschafften den Gastgebern etwas Luft. Die Fans auf der Tribüne riefen „Spitzenreiter, Spitzenreiter ist nur der ASV.“ Dann ein Jubelsturm, als der Schiri das Spitzenspiel endlich abpfiff.

Daniele Varveri lief auf den Platz und klatschte strahlend seine Spieler ab, denn nach sechs Spielen blieb sein Team weiterhin ungeschlagen und führt nach dem hart erkämpften Erfolg über den direkten Verfolger weiterhin die Bezirksliga-Tabelle an. „Ich bin stolz auf meine Jungs. Sie haben im zweiten Durchgang durch eine Energieleistung zu ihrem Spiel gefunden und letztlich verdient gewonnen.“ Ein Sonderlob des ASV-Trainers erhielt der zweifache Torschütze Patrick Stelzer. „Wir haben diesen jungen Stürmer behutsam aufgebaut. Es freut mich riesig für ihn, dass er bei seinem ersten Einsatz in der Startformation gleich zweimal erfolgreich war und wesentlich zum Erfolg beigetragen hat.“ Rundum zufrieden blickte auch Mittelfeldstratege Ardian Duraku drein. „Das war eine echte Spitzenpartie, in der jeder Spieler von uns alles reingeworfen hat und wir letztlich dafür belohnt wurden“, bilanzierte der 21-Jährige. Er blieb aber gelassen. „Es ist zwar schön, dass wir bisher so eine Erfolgsserie hingelegt haben, doch wir werden auf dem Teppich bleiben. Die Saison ist noch sehr lang“, dämpft er die aufkommende Euphorie.