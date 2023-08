Beim Mettmanner Aufsteiger platzt endlich der Knoten ASV bejubelt den ersten Landesliga-Sieg

ASV Mettmann – TuRU Düsseldorf 2:1 (0:1). Durch eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gewannen die Landesliga-Fußballer des ASV Mettmann im Duell der Kellerkinder verdient und konnten sich von den Rängen ganz unten etwas absetzen. Daniele Varveri freute sich nach dem Abpfiff über den ersten Sieg in dieser Saison und betonte, dass dieser Erfolg enorm wichtig ist. Der ASV-Chefcoach schaute direkt auf die kommende Aufgabe: „Wir müssen jetzt am nächsten Sonntag im Derby beim SC Velbert nachlegen, dann hat sich der heutige Dreier erst richtig gelohnt.“ Varveri grübelte an der Auswechselbank noch etwas, konnte den Sieg über die TuRU noch nicht richtig einordnen. „Merkwürdig: Wir sahen in den drei Begegnungen zuvor spielerisch besser aus und haben jeweils verloren. Heute dagegen taten wir uns streckenweise schwer und gewinnen – so ist halt Fußball“, resümierte er kopfschüttelnd.