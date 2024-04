Fußball-Landesliga ASV Mettmann arbeitet an besserer Abschlussquote

Holzheimer SG – ASV Mettmann. Trotz der Rückschläge zuletzt beim VfB 03 Hilden II und im Heimspiel gegen die DJK Fortuna Dilkrath behält Sebastian Pichura seinen Optimismus. „Wenn wir 30 Prozent unserer Chancen nutzen, dann gewinnen wir“, lautet seine Antwort auf die Frage nach einer Sieg-Wahrscheinlichkeit am Sonntag (15 Uhr) in Holzheim. Denn der neue ASV-Trainer sieht einzig die Verwertung guter Möglichkeiten als Manko seiner Mannschaft an. „Ansonsten gibt es nicht viel auszusetzen. Fußballerisch haben wir gut agiert“, bescheinigt er seinem Team nach nur wenigen Übungseinheiten eine positive Entwicklung.