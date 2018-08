ASV Mettmann agiert zum Auftakt ohne Fortune

METTMANN Nach dem Abstieg starten die Fußballer des ASV Mettmann mit einer unglücklichen Niederlage in die Bezirksliga-Spielzeit.

Mit einer 1:3-Niederlage startete Landesliga-Absteiger ASV Mettmann in die Saison. „Es war ein Spiel, in dem nicht der Bessere sondern der Glücklichere gewann“, betonte Maik Franke. Der Mettmanner Trainer machte deutlich, dass der ASV im Abschluss klare Chancen versiebte, „Berghausen war nicht besser als wir, nutzte aber wenigsten die wenigen Chancen – Tore entscheiden nun mal eine Begegnung.“

Gar nicht einverstanden war Franke mit zwei Entscheidungen des Schiedsrichters in den ersten fünf Minuten. „Da ist Wale Aragundade zweimal im Strafraum elfmeterreif gefoult worden und der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Da hätten wir schon früh die Weichen in Richtung Sieg stellen können.“ Dann scheiterte auch noch Ali Assakur freistehend vor dem Torwart (10.). Es kam noch schlimmer, denn nach einem bereits abgewehrten Eckball kam Timo Kruse an das Leder und hämmerte die Kugel aus 22 Metern zum 1:0 in (14.) Winkel. Die Mettmanner erholten sich schnell von dem Rückstand, hatten eine weitere gute Chance durch Neuzugang Aragundade (16.). Der SSV Berghausen überraschte den ASV mit einer eher defensiven Taktik, setzte vor allem auf Konter. So klärten die Gastgeber bei einer ASV-Ecke, schalteten schnell um, markierten durch Robin Bastian das 2:0 (19.). Kurz danach vergab Aragundade die nächste Mettmanner Chance. „Zur Halbzeit hätten wir schon klar führen müssen“, resümierte Franke.