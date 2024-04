Hildener Fußball-Oberligist stellt sich neu auf Toni Molina ist neuer Sportlicher Leiter des VfB 03

Anfang Februar trennte sich der VfB 03 von seinem Sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer – einvernehmlich, wie es damals hieß. Während Lichtenwimmer längst als Manager beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen arbeitet, verpflichtete der Hildener Oberligist nun seinen Nachfolger. Zum 1. Mai tritt Antonio Molina das Amt des Sportlichen Leiters für den Bereich Senioren und A-Junioren an. Der in Hochdahl wohnende 51-Jährige ist dem Klub ebenfalls seit Kindesbeinen an verbunden, lief später auch im Senioren-Team auf. Als Coach stand er unter anderem zwei Spielzeiten von 2013 bis 2015 beim Hildener Oberliga-Team in der Verantwortung, trainierte zuvor aber auch Jugendmannschaften des Vereins.