Laufen : Am 1. Mai steigt in Mettmann wieder der „echte“ Bachlauf

Am 1. Mai steigt in Mettmann wieder der „echte“ Bachlauf

METTMANN Über 1000 Sportler wollen starten. Am heutigen Donnerstag ist Online-Meldeschluss. Spätentschlossene können sich noch am Sonntag anmelden.

Für Fontein ist es wichtig, auf den Volkslaufcharakter hinzuweisen. „Es war schon immer Tradition, dass ganze Familien am Bachlauf teilnahmen. Daher gibt es unterschiedliche Streckenführungen für Jung und Alt.“ Rund um den Sportplatz am Heinrich-Heine-Gymnasium sei am Maifeiertag eine Budenstadt aufgebaut und es gebe auch wieder Finisher-Trikots. „Hatte es in der Vergangenheit beim Orga-Team öfters Diskussionen über die Gestaltung der Finisher-Trikots gegeben, so war diesmal sofort klar, dass es blau-gelbe-Trikots geben wird. Für uns ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine“, erläuterte Krüger.