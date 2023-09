Die erfahrenen Fußballer gehen traditionell auf Tour Altherren des FC Mettmann 08 erkunden Luxemburg

Diesmal führte die dreitätige Reise ins benachbarte Großherzogtum Luxemburg. Delegationsleiter war AH-Spieler Mutlu Yalavac, der im Vorfeld die Tour akribisch organisierte. Untergebracht war die rund 30-köpfige Reisegruppe in einem schönen Hotel in der Nähe der City der Hauptstadt Luxemburg. Nach der obligatorischen Begrüßung durch den langjährigen AH-Leiter Michael Buhk ging es am Freitagnachmittag zu einer Stippvisite in die Innenstadt, abends folgte dann der Besuch eines rustikal eingerichteten Restaurants. Nach einem tollen Abendessen folgte der „gemütliche Teil“ mit reichhaltigem Genuss unterschiedlicher Getränke.