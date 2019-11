Fußball : Ära Siala endet noch vor Weihnachten

Der aktuelle Chefcoach steht dem Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann nur noch bis zur Winterpause zur Verfügung. Private und berufliche Gründe geben den Ausschlag – aber auch die zuletzt undisziplinierten Auftritte der Mannschaft.

Den Fokus richtet Orhan Hazer auf die anstehende Begegnung beim Heisinger SV (Sonntag, 15 Uhr). „Für mich ist das ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, belegen wir weiterhin einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Gibt es aber eine Niederlage, rutschen wir ab in Nähe der Abstiegszone. Das müssen wir unbedingt vermeiden.“ Meher Siala sieht das ähnlich und erwartet nach drei Niederlagen in Folge eine Reaktion. „Ich habe der Mannschaft in dieser Woche noch einmal klar gemacht, dass es mit den mäßigen Vorstellungen und dem undisziplinierten Verhalten auf dem Platz so nicht weiter geht. Drei Platzverweise in zwei Begegnungen hintereinander sind einfach ein Unding und schwächen die Mannschaft ungemein“, berichtet er. Der ASV-Coach ist aber der Auffassung, dass lange Belehrungen und Diskussionen im Training hinsichtlich der zuletzt gezeigten Leistungen auf Dauer nichts bringen. „Es ist genug geredet worden – die Mannschaft muss jetzt auf dem Rasen zeigen was sie kann und damit basta.“