Handball : Adler rechnen mit den ersten Regionalliga-Punkten

Frechen – HSG Adler Haan (Frauen). (K.M.) Im dritten Saisonspiel wollen die Haaner Handballerinnen die ersten Punkte in der Regionalliga Nordrhein einfahren. Beim Mitaufsteiger Frechen (Samstag, 19 Uhr) rechnet sich das junge Team von Andre Wernicke einiges aus.

„Die Gastgeber sind wie wir mit zwei Niederlagen gegen favorisierte Mannschaften um den Aufstieg in die neue Spielzeit gestartet. Ich gehe davon aus, dass sich diesmal zwei Vereine auf Augenhöhe begegnen“, erklärt der HSG-Coach. Für ihn ist wichtig, dass seine Mannschaft aus den beiden Begegnungen in Weiden und gegen Strombach in denen sie jeweils eine Halbzeit überzeugte, das Beste mitnimmt und es in Frechen gelingt, nicht nur eine Halbzeit gut zu spielen, sondern stabil über die gesamten 60 Minuten die Qualität abzurufen, die im Kader steckt.