Handball: Adler erwarten ein Aufstiegsfinale

Haan In heimischer Halle empfängt der Spitzenreiter den Verfolger HC Rhede.

Spannender kann es für die erste Frauenmannschaft der HSG Adler Haan in der Verbandsliga-Gruppe 1 kaum laufen. Nach dem 24:24-Remis beim SC Waldniel wird der Aufsteiger in die Oberliga am letzten Spieltag ermittelt. Spitzenreiter HSG Adler empfängt am Sonntag (17 Uhr, Halle Adlerstraße) den Zweiten HC Rhede. "Das Hinspiel in Rhede verloren wir mit drei Toren Unterschied und haben daher noch eine Rechnung offen", erläutert André Wernicke. "Mit einem Sieg wollen wir die Meisterschaft für uns entscheiden und den Aufstieg in die Oberliga feiern", gibt der Adler-Coach die Richtung vor.