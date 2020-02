Handball : Adler entscheiden Kellerduell in der Regionalliga für sich

HSG Adler Haan – HSV Frechen (Frauen) 35:29 (18:7). Einen wichtigen Heimsieg landeten die Haaner Regionalliga-Handballerinnen. „Es war ungemein wichtig, dass wir in diesem sogenannten Vier-Punkte-Spiel die Oberhand behielten und dadurch Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle haben.

Erstmals in dieser Saison stand Wernicke fast der komplette Kader zur Verfügung. Auch Chantal Frenzel, die sich aus beruflichen Gründen eine längere Auszeit nahm, war wieder mit von der Partie. Der Vorletzte führte gegen das Schlusslicht nach sechs Minuten mit 4:0. „Uns kam zugute, dass Frechen Leonie Fagin fast über die gesamte Spielzeit in Manndeckung nahm und wir dadurch mehr Räume in Angriffsspiel bekamen“, erläuterte der HSG-Trainer. Frechen verkürzte auf 1:4, doch die schnelle Führung gab den Adlern Selbstvertrauen – in den nächsten Minuten setzten sie sich auf 8:1 (10.) ab. Über 14:2 (20.) und 16:4 (24.) kamen sie zum klaren 18:7-Pausenstand.