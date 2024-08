Der Klub will endlich zurück in die Fußball-Kreisliga A AC Italia Hilden schaut nach ganz oben

Warum auch nicht? Nach Rang fünf in der vergangenen Kreisliga B-Saison, als es im letztlich verlorenen Fernduell mit dem SV Hilden-Ost viele Wochen lang um den ersten Aufstiegsplatz (Rang 3) ging, strebt der AC jetzt höhere Ziele an. Was das fußballerische Potential angeht, scheint der Verein gut aufgestellt. Andererseits gibt es wenige Tage vor dem Punktspielstart am Sonntag beim FC Hellas Düsseldorf 2015 (Anstoß 13 Uhr – Sportplatz DSV 04 in Lierenfeld) noch Baustellen, die es zeitnah abzuarbeiten gilt.