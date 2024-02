Fußball-Kreisliga B AC Italia mischt weiter im Aufstiegsrennen mit

Keine Frage: Der 4:1-Derbysieg vor Wochenfrist im Kreisliga B-Nachholspiel gegen den SV Ost tat dem AC Italia Hilden so richtig gut. In der Tabelle sowieso, denn mit 39 Punkten belegt das Team von Chefcoach Frank Penz (55) und Giovanni Parisi (53), Geschäftsführer und Co‑Trainer in Personalunion, gleichauf mit dem Nachbarn aus der Oststadt den vierten Rang. Die zwei Hildener Klubs demnach als designierte Aufstiegskandidaten? Wie bereits berichtet, können die führenden TuSA 06 II und SpVg. Hilden 05/06 II ja nicht aufsteigen, da die jeweils ersten Mannschaften bereits in der Fußball-Kreisliga A auflaufen.