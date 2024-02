Fußball-Kreisliga B AC Italia Hilden bejubelt im Ortsderby 4:1-Sieg über SV Ost

AC Italia Hilden – SV Hilden-Ost 4:1 (1:0). Das Rennen in der Fußball-Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2, um Rang drei ist nach dem Sieg des AC Italia im Nachholspiel gegen den Nachbarn wieder völlig offen. Beide Teams liegen jetzt mit 39 Punkten gleichauf hinter dem nicht aufstiegsberechtigten Führungsduo TuSA 06 II und SpVg. Hilden 05/06 II. Vor gut 150 Zuschauern letztlich ein verdienter Sieg der Elf von Trainer Frank Penz, die das Derby in den ersten 25 Minuten dominierte und nach einem in der Folge ausgeglichenem Spielverlauf in der Schlussphase in Überzahl die entscheidenden Akzente setzte.