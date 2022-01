Pandemie : Ab Donnerstag gelten in NRW für Sportler neue Corona-Regeln

Düsseldorf/Kreis Mettmann Die NRW-Landesregierung veröffentlicht die neue Corona-Schutzverordnung, die wichtige Änderungen gerade für Hallensportler enthält.

In Nordrhein-Westfalen tritt am Donnerstag, 13. Januar 2022, eine neue Corona-Schutzverodnung in Kraft, die vor allem für den Vereinssport wesentliche Erleichterungen bringt. Eine ganz wichtige Änderung: Für Immunisierte ersetzt ab morgen bei der 2G+-Regel eine Booster-Impfung, die in diesem Fall bereits ab dem Tag der Auffrischungsimpfung gilt, den sonst notwendigen Schnelltest. Für Immunisierte, bei denen innerhalb der letzten drei Monate eine Corona-Erkrankung durch einen PCR-Test nachgewiesen wurde, ist dann ebenfalls kein zusätzlicher Schnelltest mehr notwendig.