Jugend-Fußball U 19 des VfB 03 Hilden steigt aus der Bundesliga ab

FC Viktoria Köln – VfB 03 Hilden 3:2 (2:1). Rein rechnerisch bleibt den A‑Junioren des VfB 03 nach der Niederlage in Köln noch ein winzig kleines Schlupfloch, den Verbleib in der Bundesliga zu realisieren. Doch daran mag selbst Philipp Schütz nicht glauben. „Eigentlich ist der Abstieg jetzt besiegelt“, stellt der Hildener Trainer fest, denn sein Team hat nur noch drei Partien zu absolvieren, aber neun Punkte Rückstand auf Platz 11, der die Rettung bringt. Den belegt der SC Paderborn, dem die U19-Junioren des VfB 03 Anfang September mit 1:4 unterlagen – eine der jetzt zehn in dieser einfachen Runde zu Buche stehenden Niederlagen.