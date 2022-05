Fußball, Relegation : A-Junioren des VfB 03 kämpfen um Bundesliga-Aufstieg

Das A-Junioren-Team des VfB 03 Hilden. Foto: VfB 03 Hilden

Hilden Das erste Relegationsspiel steigt am Sonntag in Essen. Am 5. Juni folgt die zweite Begegnung auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße.